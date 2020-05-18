Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по экономике США. В понедельник, 18 мая, на нью-йоркской бирже Comex июньские фьючерсы на золото подорожали с начала дня на $15, до $1771 за тройскую унцию (31,1 грамма - ред.). В ходе торгов цена достигала $1775 - это максимум с сентября 2012 года.

Благородный металл стремительно дорожает из-за последнего заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В эфире телеканала CBS Пауэлл заявил о том, что безработица в США по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, а ВВП может сократиться на 20%.

"Данные... будут очень и очень плохими. Будет большой спад экономической активности, большой рост безработицы", - сказал глава ФРС США.

Ранее Джером Пауэлл заявлял о том, что "масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны". Федеральная резервная система США не исключает нового обвала на мировых фондовых рынках.

Напомним, что 18 мая в Киев прибывает первый с начала карантина самолет с банковским золотом.