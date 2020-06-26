В Москве объявили приговор режиссеру Серебренникову [ Редактировать ]
Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу "Седьмой студии", фигуранты которого обвиняются в хищении 129 млн рублей (49,3 млн грн - ред.), выделенных Министерством культуры России на развитие театров.
Как сообщает "Медуза" из зала суда, режиссер и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей (305,7 тыс. грн - ред.). Прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, но сСуд посчитал, что "исправление возможно без реального срока".
Остальные фигуранты дела - бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский - также приговорены к условным срокам. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу.
Суд удовлетворил иск Минкультуры РФ о взыскании 129 млн рублей (49,3 млн грн) со всех фигурантов дела.
Кирилл Серебренников известен тем, что снял сериал "Дневник убийцы", а в 2004-2008 годах вышли его фильмы "Рагин", "Изображая жертву" и "Юрьев день", завоевавшие широкое признание критиков и зрителей. В 2012 году Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, который под его началом был преобразован в "Гоголь-центр". В 2017 году режиссер приступил к съемкам фильма "Лето" о Викторе Цое и Майке Науменко, однако съемки были прерваны аго арестом.
Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников стал лауреатом престижной премии.
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