Повінь у Карпатах, стан економіки та відставка уряду: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував важливі питання для України [ Редактировать ]
Завдання для влади на найближчі тижні окреслили сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
ПЛЕНАРНИЙ ТИЖДЕНЬ: ЯКІ ЗАВДАННЯ У ДЕПУТАТІВ?
Парламент должен набраться политической воли и отправить правительство в отставку. Потому что уже понятно что это правительство абсолютно бездарное, есть несколько министров, которые стараются, но в целом правительство должно быть отставлено, потому что никаких практических шагов, никакой помощи людям, кроме выплачивания внешних долгов, когда весь мир идет на реструктуризацию, а они сделают точно наоборот - внешникам платят, а своим людям - нет. Вот это, пожалуй, самое убийственное, что можно сказать о работе этого правительства. Они абсолютно не думают о гражданах Украины и действуют в угоду внешним управленцам. Поэтому, они должны быть отставлены и тогда должна быть воля парламента, мы на этом настаиваем, и будем настаивать.
СТАН В ЕКОНОМІЦІ: ЧИ МОЖНА ДОВІРЯТИ УРЯДУ?
Абсолютно четко видно, что слова расходятся с делами, потому что уже сколько раз анонсировали и дешевые кредиты, и невмешательство правохранительных органов в работу бизнеса и все это осталось на бумаге, потому что ни кредитов не дают, и еще бизнес, который хоть как-то шевелится, на него нападают правоохранители, очень много проверок, вот это все расхождение между словами и делами - это самое плохое что сейчас есть и чего признают бизнесмены. Можно написать любую самую хорошую программу,но когда не платят врачам, а выплачивают внешним спекулянтам за облигации, которые выпустили и при этом рассказывают о том, что денег хватает всем, - вот это такая лакмусовая бумажка беспомощности правительства.
СИТУАЦІЯ У РЕГІОНАХ: ЩО ХВИЛЮЄ ЛЮДЕЙ?
Вы знаете, везде свои болевые точки. Учителей волнует вот этот закон о среднем образовании, который их оскорбляет и который не дает возможности и перспективы нормально учится детям, врачей волнуют низкие зарплаты и незащищенность, бизнесмена волнует отсутствие реальной поддержки и нападение со стороны правоохранителей, пенсионеров волнуют маленькие пенсии, а что самое обидное что правительство и власть в целом, они живут этого не замечая. Вот они занимаются какими-то своими делами, имиджами политическими и не решают вопросы, которые действительно нужны людям. Вот это волнует больше всего.
ПОВІНЬ У КАРПАТАХ: ЧИ ВИННІ РУБКИ ЛІСУ?
По своему опыту могу сказать, когда я облетал два года подряд в прошлом году, и в позапрошлом как раз Карпаты, то видел лысые горы, во что превратились из-за вырубки лесов Карпаты, и вот больше всего рубили, по моим оценкам, в Ивано-Франковской области. Наверное, с этим связано и то что она больше всего и пострадала. Больше всего была вырубка там. Можно там по-разному оправдываться, но то что это есть и это варварство, и все эти псевдопатриоты завернувшись в вышиванки и с криками "слава Украине" рубали Карпаты и оставляли после себя лысые горы. И к сожалению, это продолжается и сейчас, и мы опять будем требовать чтобы были привлечены к ответственности все те гореруководители, которые это допустили.
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