Політичний ребрендинг в Америці. На фоні протестів, в країні просто хвиля спроб переписати історію. Пам'ятники - знести, назви - замінити; дійшло і до того, що з полиць прибирають "неправильні" продукти. Дмитро Анопченко розбирався, чим все це може закінчитися - і навіть ревізію влаштував.

Все почалося з пам'ятників. Цього тижня їх по всій Америці обливали фарбою, розмальовували і валили. "Перепало" навіть автору національного гімну - його статую зруйнували у Сан-Франциско. При чому ніде, окрім столиці, поліція протестувальникам не заважала.

А в Південній Кароліні місцева влада навіть кран дала, проголосувавши за знищення "неполіткоректного" монумента.

На цій хвилі у Вашингтоні дивом уцілів пам'ятник президенту Джексону під вікнами у Трампа у Лафаєт-парку перед Білим домом. Його теж намагалися скинути з постаменту.

Сталися сутички із силовиками. І монумент відтоді тримають під охороною.

На мітингах тепер вимагають і бронзового Лінкольна викинути на звалище, бо поруч із ним на колінах чорношкірий чоловік.

Ви маєте розуміти, що інший кінець цього ланцюга, яким приковували рабів, на шиї у таких людей, як ми.

У Нью-Йорку "винесли вирок" Рузвельту біля історичного музею. Його вирішили демонтувати, бо політик на коні, а нижче біля нього - індіанець і темношкірий. І в цьому тепер вбачають натяк на першість білої раси.

Грегорі Смітерс, професор історії Університету Вірджинії:

Ці статуї та монументи поставили людям, які уособлюють найгірші якості своєї ери. Генерали й ті, хто відкривав Америку. У поп-культурі щодо цих персонажів багато ідеалізму, але історичні факти свідчать геть про інше".

Політики у своїй реакції розділилися за партійною ознакою. Винести з Капітолію портрети кількох своїх попередників - колишніх спікерів Палати представників - розпорядилася демократка Ненсі Пелосі.

І навпаки: посилити кримінальну відповідальність аж до 10 років в'язниці за наругу над пам'ятником вимагає Трамп.

Дональд Трамп, президент США:

Тривале ув'язнення треба запровадити новим законом. Для цих вандалів, цих бандитів, анархістів та агітаторів. Та назвіть їх як хочете - комусь ці слова явно не сподобаються, але вони такі і є.

А далі прийшла "друга хвиля". Полювання на неполіткоректні бренди. Їх вимагають перейменувати або взагалі - зняти з продажу.

Здавалося б, дрібниця - в соцмережі темношкіра співачка висипала у сміття упаковку суміші для млинців.

Чорні життя мають значення, чуваки, навіть за сніданком.

А інтернет миттєво заполонили розгнівані пости.

Що це за млинці такі? Якщо там темношкіра жінка - не давайте їх мені більше.

Береш упаковку, бачиш на ній цього чувака. "Містер вівсянка з вершками". Та я цю гидоту ніколи в житті більше не їстиму.

І найбільші американські корпорації - "Пепсі" або "Марс" - одразу капітулювали. І згортають виробництво або терміново проводять ребрендинг продуктів.

Чи все прибрали з полиць? Чи зможемо ми знайти хоча б останні упаковки того, що в Америці зараз називають "їжею із расовим присмаком"? Маю гумові рукавички та маску - вони зараз не лише для програми "Ревізор" потрібні, а й для будь-якого покупця. Ходімо перевіримо.

Робимо власну інспекцію, діючи як активісти - серед сотень найменувань я шукаю товари, де на етикетці чи коробці є зображення темношкірої людини або назва неоднозначна. І якщо гіпермаркети свої полиці оперативно зачистили, невеличкі крамниці, як ось ця, ще розпродують залишки "небезпечних брендів". І я знаходжу чимало того, що зараз прагнуть оголосили поза законом.

Ну ось те, що я зараз накупив - це в Америці майже контрабанда. Останні "колекційні" екземпляри. По-перше - рис "Анкл Бенс" зі знаменитим літнім темношкірим чоловіком на упаковці, далі - "Aunt Jemima", "Тітонька Жеміма", скандальний бренд, навколо якого стільки розмов. Бачите афроамериканку на коробці? Ось цей соус для риби, соус для м'яса - його точно вже від сьогодні на полицях не буде. А ще просто за компанію банани Chiquita. Їх теж прибирають, тому що на картинці мексиканка, і кажуть, що це зображення чомусь може образити.

Експертизу всіх цих покупок на моє прохання роблять два найкращі американські фахівці із расових питань: уже знайомий вам професор Смітерс із Вірджинії і професор Бенкен із Айови. Співавтори книги, що наробила в Америці багато галасу - "Расизм в американських популярних медіа". Їхній висновок щойно мої покупки побачили - "викиньте це миттєво".

Грегорі Смітерс, професор історії Університету Вірджинії:

Це таке собі нагадування для білих американців, що вони на верхівці расової ієрархії. І спосіб, аби про це не забували, - вистави, фільми, реклама, де є чорні обличчя. Начебто кумедні персонажі, але тут натяк - білим не треба працювати, темношкірі все за них зроблять. І ось ці десерти - "із тітонькою Джамаймою" чи рис "анкл Бенс" - і несуть цей меседж.

Брайан Бенкен, професор історії Університету Айови:

До темношкірих на Півдні не можна було звертатися "містер" чи "міссіс" - і слова "тітка" та "дядько" стали звертаннями до небілих людей.Тож афроамериканці не хотіли купувати щось, де було зображення тієї ж "тітоньки" бо знали, звідки це все пішло. Старе зображення у 1989 році "причепурили" і якщо ви зараз подивитеся на коробку із борошном для млинців чи на сиропи, то картинка трішки інша, але сенс той самий.

Розуміючи масштаб протестів, виробники здалися. "Анкл Бенс" повністю змінить дизайн. Частину інших товарів - просто не випускатимуть. І це лише початок, хвилю політкоректності вже, здається, не зупинити. Скандали щодня.

Найстаріше в Штатах морозиво - як стверджують тепер - ображає ескімосів. Від виробника вимагають не вживати слово "ескімо".

Баскетбольна команда з Клівленда відмовилась від свого символу - смішного індіанця. А тепер тиснуть на столичних футболістів із Washington Redskins - "Вашингтонських червоношкірих" - щоб назву команди змінили, хоча бренд коштує мільйони доларів.

Та й це ще не все. У немилості тепер навіть Христофор Колумб. Фрагмент проїжджої частини перед Білим домом вже напівофіційно перейменували у Black lives matters Plaza, тобто, умовно - "площу на честь життя темношкірих". Звинувачення в расизмі і навіть колишніх кумирів швидко скидають із п'єдесталів. Скульптури Колумба тепер облиті червоною фарбою наче кров'ю.

У Сакраменто ось цей мармуровий монумент із королевою Ізабеллою, яка відряджає Колумба відкрити новий материк, мають демонтувати. Але його іменем названі і столичний округ Колумбія, і одразу 13 міст Коламбус у різних штатах. Із цим що робити?

Наші експерти тут кажуть "ні". Мовляв, це вже занадто.

Брайан Бенкен, професор історії Університету Айови:

Ті пам'ятки, які пов'язані з рабовласницьким Півднем і конфедератами я жодних проблем не бачу, якщо їх прибирають. Інша річ - те, що пов'язано із засновниками країни. Тут потрібно більше делікатності, дискусій та обговорень.

Та чи вдасться пригальмувати, якщо вже скриню Пандори відчинили? Питання, на яке поки що немає відповіді.

Історія більше не в ціні. Лунають уже обережні голоси, що і штат Вашингтон, і місто Вашингтон варто б перейменувати. Але ті, хто так кажуть, мабуть, забувають, що і саму Америку назвали на честь Амеріго Веспуччі, який зробив свої статки на торгівлі рабами. Отже, політичний ребрендинг може зайти надто далеко.