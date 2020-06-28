Кабинет министров определил график повышения минимальной заработной платы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

27 июня глава государства Владимир Зеленский поставил задачу правительству повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти".

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали задание президента и сделали расчеты.

График повышения минимальной зарплаты:

1 сентября 2020 года - 5000 грн;

1 января 2021 года - 6000 грн;

1 июля 2021 года - до 6500 грн.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - прокомментировал планы Кабмина Зеленский.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в стране повысят прожиточный минимум.