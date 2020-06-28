Кабмин обнародовал график повышения минимальной зарплаты [ Редактировать ]
Кабинет министров определил график повышения минимальной заработной платы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента.
27 июня глава государства Владимир Зеленский поставил задачу правительству повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти".
Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали задание президента и сделали расчеты.
График повышения минимальной зарплаты:
- 1 сентября 2020 года - 5000 грн;
- 1 января 2021 года - 6000 грн;
- 1 июля 2021 года - до 6500 грн.
"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - прокомментировал планы Кабмина Зеленский.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в стране повысят прожиточный минимум.
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