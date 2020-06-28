Министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль объявила 28 июня, о намерении правительства этой федеральной земли предложить пройти тест на коронавирус всем жителям Земли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Гумль заявил, что тест смогут сделать абсолютно все желающее, даже - если нет никаких симпомов и признаков коронавируса.

Всем жителям Земли в ближайшее время будет предложено пройти тест у соответствующего врача, даже если симптомов и нет

Все расходы возьмет на себя правительство Баварии, если их не покроет компания по медицинскому страхованию.

Впрочем, этот тест не будет принудительным, врачи не обязаны предлагать его.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан Баварии, заявила, что тестирование - это отличный способ выявить как можно больше больных и предотвратить заражения большого количества людей.

Масштабное тестирование имеет смысл, особенно для быстрого сдерживания региональных вспышек. С этой целью несколько недель тому назад мы изменили концепцию тестирования на федеральном уровне

По словам главы Минздрава Германии, дополнительные предложения федеральных земель по тестированию могут дополнить эту концепцию.

Впрочем, тест - это всегда лишь срез ситуации в определенный момент. Он не должен создавать ложное ощущение безопасности

Напомним, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 новых случаев коронавируса, COVID-19 забрал жизни еще 19 человек.

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