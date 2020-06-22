COVID-19 в Україні: кількість нових випадків зменшується [ Редактировать ]
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується третій день поспіль. Втім, показники усе одно високі: 680 нових заражень за добу. Нагадаю, у п'ятницю був зареєстрований антирекорд за весь час епідемії - 921 випадок. Загальна кількість інфікованих перевищила 37 тисяч.
Найбільш зараженими регіонами є Київ, Чернівецька, Рівненська та Львівська області. Сьогодні на Львівщині працює спеціальна комісія від МОЗ на чолі з міністром Степановим.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Сьогодні знову в нас 200 захворюваних саме на Львівщині. Кількість загальна 3980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість. І сьогодні я з заступником, разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині щоб розібратись, надати допомогу, прийняти рішення щодо покращення епідситуації і щодо перебігу лікування в тих чи інших закладах.
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