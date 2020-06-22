Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується третій день поспіль. Втім, показники усе одно високі: 680 нових заражень за добу. Нагадаю, у п'ятницю був зареєстрований антирекорд за весь час епідемії - 921 випадок. Загальна кількість інфікованих перевищила 37 тисяч.

Найбільш зараженими регіонами є Київ, Чернівецька, Рівненська та Львівська області. Сьогодні на Львівщині працює спеціальна комісія від МОЗ на чолі з міністром Степановим.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: