За минувшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 новых случаев коронавируса, COVID-19 забрал жизни еще 19 человек.

По состоянию на утро 28 июня в стране подтверждено 42 982 случая заболевания, 1 129 человек умерли, 18 934 - выздоровели.

За минувшие сутки лидерами по заболеваемости были Львовская (+173), Ровенская (+93) и Закарпатская (+86) области, а также Киев (+69).

Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины.