Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 новых случаев коронавируса, COVID-19 забрал жизни еще 19 человек.
По состоянию на утро 28 июня в стране подтверждено 42 982 случая заболевания, 1 129 человек умерли, 18 934 - выздоровели.
За минувшие сутки лидерами по заболеваемости были Львовская (+173), Ровенская (+93) и Закарпатская (+86) области, а также Киев (+69).
Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины.
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