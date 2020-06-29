Китай почав використання вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
У Китаї починають застосовувати експериментальну вакцину проти коронавірусу. Щоправда, поки вона - тільки для військових. Препарат розробила місцева компанія. Клінічні дослідження підтвердили його безпечність.
А також те, що сироватка здатна запобігати розвитку патологій, спричинених COVID. При цьому виробники визнають, що не впевнені в комерційному успіху свого препарату.
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