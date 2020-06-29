Коронавірус в Україні: кияни відпочивають на пляжах та масово порушують карантин [ Редактировать ]
А карантинні обмеження в Україні, схоже, працюють лише на папері. У мережі постійно з'являються відео з нічних клубів, пляжів та ресторанів. Карантин порушують масово і по всій країні. Яка ситуація в столиці - бачив Богдан Вербицький.
Це кадри дискотеки в одному зі столичних ресторанів. Як бачимо, в масках... виключно персонал. І так Що вихідних. А цього тижня їх - цілих три! Тож як відпочивають кияни у день?
І купаються, і засмагають. А хто з дітьми відпочиває.
Оболонська набережна. Довжиною майже в два кілометри вона простягається звідти, з Північного Мосту, і аж там, на Прирічній, впирається в Човникову станцію. Це - найулюбленіше місце відпочинку правобережного Києва. Тут тобі і місце для прогулянок з ресторанами, і "тренажерка"під відкритим небом, і пляж... Загалом, усе чого душа забажає.
І цими благами тут активно користуються! З десяток людей на спортивному майданчику, ще більше - на пляжі! Від спеки в 30 градусів всіх рятує Дніпро!
Але наскільки це безпечно? І головне, чи не бояться кияни заразитися коронавірусом?
Саміра, киянка:
Разве что в общественном транспорте не соблюдать меры. А так на пляже, я думаю, опасности нет.
Ви не боїтеся коронавірусу? - Молодой человек, не капайте на мозги. Хорошая водичка, отдыхаем хорошо. А сидеть дома и подыхать?"
Єдиний вихід - виїзди на природу, чи шашлики. Але є Ще одна альтернатива, щоправда зараз вона під забороною.
Хорошо, там мы и танцевали на дискотеке ночью.
Так маленька Анель розповідає про свій відпочинок за кордоном з батьками. Цього року, через коронавірус, поїздку до Єгипту довелося відтермінувати.
Лілія, жителька Києва:
Цього року ми теж мали відпочивати за кордоном. Ну але так сталося, що довелося відкладати, відпочивати на пляжах рідного міста. - Як водичка? - Могла б бути і краще. - Грязнувата трошки. Температура відмінна, а от сама якість водички така… на трієчку.
Втім Анель з аргументами батьків не згодна!
Тут большая речка, а еще много деток. А еще голубя можно покормить соломкой, печеньем.
А це вже Пуща Водиця. Припаркувати машину Тут просто неможливо. Паркінг біля місцевих озер переповнений! Та й відпочивальників тут в кілька разів більше. Люди намагаються виїхати з душного міста на свіже повітря.
Наталя, жителька Києва:
Сейчас такая ситуация, ищем возможности где-то с ребенком выйти на свежий воздух. Не только сидеть на асфальте.
І хоча пляж у Пущі - місце популярне, люди все ж намагаються лягати подалі один від Одного. Василь, зі своєю сім'єю, приїхав сюди, так би мовити, на "розвідку". Каже - місце хороше, але людей забагато...
Василь, житель Києва:
Ну страшнувато. Трошки так ходимо окремо, одділяємося. Стараємося шо де.. лишнього в руки не трогати. Якщо що, то користуватися антисептиками.
І кількість відпочивальників біля водойм, в парках та зонах відпочинку збільшуватиметься! Бо весь цей тиждень синоптики знову обіцяють спеку.
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