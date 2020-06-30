В Індії зливи та вітер зруйнували тисячі будинків [ Редактировать ]
Понад мільйон людей на північному сході Індії унаслідок повеней залишилися без домівок. Через сильні зливи та вітер щонайменше у двох тисячах населених пунктів підтоплені будинки та повалені дерева.
Рятувальники допомагають місцевим жителям вичерпувати воду з осель, декого - евакуюють до тимчасових притулків. У самих селах люди можуть пересуватися лише човнами.
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