В Україну доставлять гуманітарну допомогу до затоплених регіонів [ Редактировать ]
А вже сьогодні Україна чекає на літак із гуманітарною допомогою від ЄС. Він привезе помпи для відкачування води, бар'єри від повеней, намети, електрогенератори та засоби захисту для рятувальників.
На підмогу прибудуть також шведські фахівці. 100 тисяч доларів на боротьбу зі стихійним лихом - Україні надають і Сполучені Штати.
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