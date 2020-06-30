Пандемія коронавірусу у світі знову набирає обертів. Попри те, що у низці країн - вірус локалізували, загальна епідситуація погіршується, повідомили у ВООЗ. Напередодні у світі COVID діагностували ще у 160 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих наближається до десяти з половиною мільйонів. З них майже половина вилікувалася, а ось летальних випадків близько півмільйона.

Найбільший приріст нових пацієнтів у США близько 40 тисяч, а також у Бразилії, Індії та Росії. В Організації переконані: для ефективнішої боротьби з інфекцією, бракує інформації про неї. Тож незабаром до Китаю планують направити експертів, щоб з'ясувати походження COVID-19.

Європа, тим часом, готується до чергового етапу послаблення карантину. У Великій Британії він запланований на четверте липня. Докладніше - Світлана Чернецька.

Англія з нетерпінням очікує суботи. Саме цього дня тут скасовують більшість карантинних обмежень. Зокрема, запрацюють кінотеатри, перукарні та паби. Але так пощастить не всім. Винятком може стати місто Лестер, в центрі країни. Тут збираються оголосити локальний локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом.

Ми лише вийшли з одного локдауну, як доведеться йти в інший. Більшості містян із цим буде важко змиритися.

Я страшенно засмучусь, якщо так станеться. Люди так чекали повернення до нормального життя, але знову - не судилося.

У місті справді завирувало життя, ніби епідемія вже минула. Цими вихідними - люди заполонили вулиці й не завжди дотримувались правил безпеки.

Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми занепокоєні спалахом у Лестері. Я хочу наголосити, що ми досі не побороли епідемії. Це треба пам'ятати. Ми робимо обережні, виважені кроки, щоб максимально повернутися до звичного життя, але для цього всім необхідно бути дуже пильними. Треба й далі дотримуватися основних заходів, як-от: мити руки.

Науковці та медики наразі вивчають дані з Лестера щодо збільшення нових випадків зараження. Щойно підозри підтвердяться - місто повернуть на вимушений карантин. В Італії схожий локальний локдаун довелося запроваджувати силоміць.

Поліція відгородила кордоном "червону зону" в курортному містечку Могадоне. Тут через спалах епідемії майже 700 людей змусили сидіти вдома. Усіх втікачів розвертали назад.

Богдан Онищак, працівник місцевої ферми з України:

Зараз ситуацію вже взяли під контроль. Я чув, що чимало людей забрали до лікарні. Нам наказали не виходити за територію, і я не знаю, скільки це триватиме.

Місцевий карантин посилять і в одному з районів на півночі Чехії. На відміну від решти країни, там зафіксували зростання числа нових інфікованих. Тож влада повертає заборону на масові зібрання та залишає чинною вимогу носити маски.