"Медицина должна быть готова ко всему" - Зеленский о вспышке COVID-19 [ Редактировать ]
В Закарпатской области более 70% коек медицинских учреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне и правительство уже занялось этим вопросом.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
В настоящее время имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов искусственной вентиляции легких используется немного, они есть в достаточном количестве.
"Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему", - сказал Владимир Зеленский.
Также на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Львовская область десятый день лидирует по числу больных коронавирусом. За сутки заразились еще 143 человека и трое человек скончались.
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