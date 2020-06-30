Коронавирус в Украине: число зараженных растет [ Редактировать ]
По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально зарегистрированы 44 344 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в стране COVID-19 выявили у 706 человек. Жертвами стали 1159 человек, за сутки вирус убил 12 людей.
Вылечились от коронавируса 88 человек, всего - 19 115.
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