Четверо депутатов вошли в группу Коломойского "За будущее" [ Редактировать ]
В депутатскую группу "За будущее" вошли внефракционнные народные депутаты Игорь Молоток, Сергей Рудик и Сергей Лабазюк, а также ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков. Об этом спикер Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании Верховной Рады 30 июня.
Депутатскую группу "За будущее" связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским. 21 мая народные депутаты, входящие в "За будущее", объявили о создании одноименной партии, которую возглавил народный депутат Игорь Палица.
19 июня "Подробности" сообщали, что группу "За будущее" покинули народные депутаты Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер. Они стали членами группы "Доверие".
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