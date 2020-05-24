Смерть депутата Давиденко: в группе "Доверие" прокомментировали версию самоубийства [ Редактировать ]
Народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов не верит в самоубийство его коллеги Валерия Давыденко. Он считает, что его убили.
Об этом Шахов заявил в комментарии hromadske.
Шахов рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.
"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование", - отметил народный депутат.
Валерий Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Прошел в Верховную Раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.
Напомним, депутата от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым в киевском офисе. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.
В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что умер народный депутат.
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