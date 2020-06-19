Сразу три народных депутата заявили о переходе из одной парламентской фракции в другую. Об этом сообщает в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Группу "За будущее" покинули нардепы Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер. Они стали членами группы "Доверие".

Как пишкт "Факты" депутатскую группу "За будущее" связывают с олигархом Игорем Коломойским. Выход депутатов может свидетельствовать о потере олигархом влияния на часть парламентариев.

В то же время группу "Доверие" связывают народным депутатом и бизнесменом Андреем Веревским, а также с Офисом президента. Она является союзником пропрезидентской фракции "Слуга народа". Недавно при странных обстоятельствах погиб член этой группы Валерий Давиденко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказались увольнять Святослава Вакарчука, который написал заявление о сложении депутатского мандата.