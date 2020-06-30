По Крымскому мосту проехали поезда / Фото: стоп- кадр из видео

По Крымскому мосту открыли железнодорожное движение. Первые поезда проехались навстречу друг другу через Керченский пролив, а при встрече они обменялись приветственными сигналами. Видео публикует TACC на своем Youtube-канале.

Два состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу и встретились под аркой моста.

Отметим, что протяженность Крымского моста составляет 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Крыму отказались просить у президента Украины Зеленского возобновить поставки воды.