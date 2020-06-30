По Крымскому мосту запустили поезда: появилось видео [ Редактировать ]
По Крымскому мосту открыли железнодорожное движение. Первые поезда проехались навстречу друг другу через Керченский пролив, а при встрече они обменялись приветственными сигналами. Видео публикует TACC на своем Youtube-канале.
Два состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу и встретились под аркой моста.
Отметим, что протяженность Крымского моста составляет 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение.
Ранее сообщалось, что в Крыму отказались просить у президента Украины Зеленского возобновить поставки воды.
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