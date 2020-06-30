Первые два товарных состава проехали по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный Крым и российский полуостров Тамань. Об этом сообщают РИА "Новости".

Пропускная способность моста - 12 пар товарных составов в сутки, он позволяет перевозить 13 млн тонн грузов в год. Оккупационные власти Крыма надеются, что благодаря запуску грузового железнодорожного сообщения на полуострове снизятся цены на продукты.

Напомним, что Крымский мост - самый протяженный в Европе, его длина - 19 км. Пассажирское сообщение по его железнодорожной части запустили в конце 2019 года. С того момента более 500 раз поезда пересекли Керченский пролив, перевезя свыше четверти миллиона пассажиров.

Запуск железнодорожного движения через Керченский пролив вызвал бурную международную реакцию. ЕС и США осудили пуск поездов, назвав его "неуважением территориальной целостности Украины". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму отказались просить у президента Украины Зеленского возобновить поставки воды.