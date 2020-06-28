Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен просить у президента Украины Владимира Зеленского возобновление подачи воды по каналу на полуостров. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, у Зеленского юридически есть возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Крым. Никто другой такими полномочиями больше не наделен. Однако оккупационные власти украинского полуострова не будут просить его об этом.

"Проживем и без них", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что ситуация с поставками воды хуже всего обстоит в Симферополе, но проблема уже начала решаться. Проложены два водопроводных пути и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Киев не намерен возобновлять водоснабжение Крыма. При этом в марте Шмыгаль высказывался о необходимости возобновить водоснабжение Крыма. Он отмечал, что отказ от подачи воды на полуостров приведет к "гуманитарной катастрофе".

Ранее сообщалось, что в Крыму придумали, как обеспечить себя питьевой водой.