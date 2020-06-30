В Індії відкрили найбільшу у світі лікарню для інфікованих COVID-19 [ Редактировать ]
Найбільшу у світі лікарню для інфікованих COVID-19 відкрили в Індії. Як повідомляє Reuters, медзаклад розрахований на 10 тисяч хворих.
Нині шпиталь працює частково й може прийняти до двох тисяч пацієнтів. Утім, від завтра запрацює неповну. Відкриття лікарні збіглося в часі з новим COVID-рекордом в Індії - минулої доби в країні зареєстрували майже 20 тисяч нових випадків зараження.
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