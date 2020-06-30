Пекін остаточно ухвалив скандальний закон [ Редактировать ]
Пекін остаточно ухвалив скандальний закон про національну безпеку в Гонконгу. За інформацією китайських ЗМІ, він набуде чинності першого липня. Тож відзавтра влада КНР зможе, в обхід місцевого уряду, карати за дії, які розцінюватимуть як загрозу державній безпеці.
Закон розкритикували в ЄС, у США та Великій Британії. Пекін звинувачують у порушенні зобов'язань у межах китайсько-британської угоди про передання цієї території до складу КНР. Жителі самого Гонконгу неодноразово протестували через цю ініціативу.
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