В Ивано-Франковсе посреди улицы подстрелили 45-летнего мужчину. Его госпитализировали. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

Сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину по спецлинии" 102 поступило 30 июня, в 19:40.

В результате стрельбы был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывают помощь медики.

В области ввели оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.