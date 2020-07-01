В Ивано-Франковске посреди улицы подстрелили мужчину: введен план "Сирена" [ Редактировать ]
В Ивано-Франковсе посреди улицы подстрелили 45-летнего мужчину. Его госпитализировали. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.
Сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину по спецлинии" 102 поступило 30 июня, в 19:40.
В результате стрельбы был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывают помощь медики.
В области ввели оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.
В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.
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