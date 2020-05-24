Постріл із гучним відлунням. Смерть народного депутата Валерія Давиденка спричинила справжнє цунамі версій, здогадок та припущень. Члена групи "Довіра" знайшли вчора ввечері з простріленою головою у власному ж офісі. Пістолет лежав поряд. І в поліції поспішили заявити про ймовірне самогубство. Хоча й додали, що не відкидають інших версій.

А от колеги загиблого радять зосередитися саме на цих - інших - версіях. Адже в самогубство не вірить майже ніхто з них. Нардепи припускають, що ця смерть може бути не останньою. І навіть називають прізвища. Які - знає Ірина Баглай.

Першою увечері мертвим Давиденка побачила прибиральниця. Жінка знайшла тіло в офісі народного депутата у туалеті, поряд лежав пістолет. Як стало відомо пізніше - це нагородний блок самого парламентарія. Правоохоронці відкрили провадження за статтею "навмисне вбивство". Але розглядають кілька версій, зокрема - інсценування вбивства та самогубство.

Андрій Крищенко, начальник ГУ Національної поліції в м.Києві:

Самогубство чи не самогубство - це версії які вже будуть сформовані після огляду місця події. Ми бачимо, але ще раз скажу, порушено кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру за статтею навмисне вбивство.

Згодом речник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зробив заяву у соцмережі. Попередня версія слідства після огляду місця події - самогубство. Поліція вивчає відео з камер спостереження. І як стало відомо - на них лише Давиденко, який заходив у приміщення, та прибиральниця, яка його знайшла.

Сам застрелитись не міг. Так на одну із версій правоохоронців відреагували колеги покійного нардепа Валерія Давиденка. Першим це заявив Сергій Шахов, який разом із Давиденком є членом парламентської групи "Довіра". Шахов переконаний: Давиденко не самогубець, якби були проблеми, він би звернувся по допомогу, тим більше вони бачилися напередодні. Та й врешті решт остання публікація Валерія Давиденка показує, що він мав плани на майбутнє, готував чергову партію допомоги медикам для боротьби з коронавірусом.

Це вбивство - вважає і Ігор Мосійчук. Вчора, одразу після звістки про те, що Давиденка знайшли в офісі мертвим внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, - Мосійчук закликав взяти під охорону іншого нардепа Бориса Приходька. Адже разом із покійним - вони фігурували в корупційному скандалі щодо розкрадання грошей з Агрофонду. Згодом екс-нардеп Мосійчук виклав фото із місця події. І зауважив, що розташування тіла та плями крові викликають багато питань.

Нагадаємо, Валерій Давиденко був нардепом двох скликань, до Верховної Ради минулого року йшов як самовисуванець, згодом увійшов до депутатської групи "Довіра". До того був заступником міністра аграрної політики за часів президентства Януковича.