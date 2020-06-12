В селе Княжичи Киевской области подстрелили депутата Броварского районного совета. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, между местными жителями произошел конфликт. По указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей.

Правоохранители изъяли у стрелка на месте происшествия газовое оружие, которое было переделано в травматическое. Оружие направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса. Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений.

По результатам экспертизы правоохранители предоставят окончательную правовую квалификацию и объявят нарушителю о подозрении.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.