Двоє українських військових зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу. За минулу добу окупанти кілька разів порушили режим тиші. Неподалік Невельського та Новозванівки російські найманці атакували з мінометів заборонених калібрів та ручних гранатометів. На Світлодарський дузі по українських укріпленнях ворог бив із важких гармат. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Світлодарська дуга - ланка оборони навпроти окупованого Дебальцевого. Тут потрібно бути дуже обережним, адже територія прострілюється. І от тут після досить тривалої паузи, бойовики застосували тут важкі гармати. На щастя військовослужбовці Збройних сил України не постраждали.

Степан, військовослужбовець ЗСУ:

Обстріляв нас ворог зі 122 міліметрової ствольної артилерії. Зробив десять пострілів...не попав. - Як вони давно стволку застосовували? - Десь тиждень, так крайній раз вони тиждень назад застосовували стволку.

Під час таких атак супротивник може використати коригувальні дрони. Тож постійно пильнують за небом. Бо у повітрі спершу з'являється безпілотник, а потім падають ворожі снаряди.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Да використовують, наші хлопці намагаються наблюдати, щоб відразу відганяти ворожі безпілотники.

Тут досить активна ділянка фронту - розповідають бійці.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Чутно з їхньої сторони одиночні підриви - мабуть інженерні роботи, відновлюють позиції після ефективних дій бригади. Працюють снайпери.

Олексій - незвичайний армієць. Щоб потрапити на фронт - він доклав неабияких зусиль, усе через травму. У військкоматі не хотіли брати. Але реабілітація та наполегливість зробили своє.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Ну і прийшов у воєнкомат, мене відправили, бо знали що в мене проблеми, бо я звертався 2 рази в воєнкомат. І я ще раз прийшов, і ще раз. І вже потім за місяці два - ще раз. І тоді до мене прийшли додому - Кажуть йдеш? Я йду.

Пліч-о-пліч біля Олексія стоїть Андрій. Він вирушив на фронт одразу з Майдану. Був у Нацгвардії, потім у батальйоні "Донбас". Після поранення став інструктором. Але служити в тилу довго не зміг.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Хотілось вернутися до активних дій. Ну у військоматі кажуть: за 2 тижні 24 бригада збирається. Я кажу все - плюс. Погнав.

Відтоді Андрій воює разом зі своїми побратимами. Для бойовиків цей напрямок - один із найгарячіших. Бо останнім часом саме тут вони зазнали найбільших утрат.