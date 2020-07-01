На Світлодарський дузі бойовики б'ють із важких гармат [ Редактировать ]
Двоє українських військових зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу. За минулу добу окупанти кілька разів порушили режим тиші. Неподалік Невельського та Новозванівки російські найманці атакували з мінометів заборонених калібрів та ручних гранатометів. На Світлодарський дузі по українських укріпленнях ворог бив із важких гармат. З передової - репортаж Руслана Смєщука.
Світлодарська дуга - ланка оборони навпроти окупованого Дебальцевого. Тут потрібно бути дуже обережним, адже територія прострілюється. І от тут після досить тривалої паузи, бойовики застосували тут важкі гармати. На щастя військовослужбовці Збройних сил України не постраждали.
Степан, військовослужбовець ЗСУ:
Обстріляв нас ворог зі 122 міліметрової ствольної артилерії. Зробив десять пострілів...не попав. - Як вони давно стволку застосовували? - Десь тиждень, так крайній раз вони тиждень назад застосовували стволку.
Під час таких атак супротивник може використати коригувальні дрони. Тож постійно пильнують за небом. Бо у повітрі спершу з'являється безпілотник, а потім падають ворожі снаряди.
Ігор, військовослужбовець ЗСУ:
Да використовують, наші хлопці намагаються наблюдати, щоб відразу відганяти ворожі безпілотники.
Тут досить активна ділянка фронту - розповідають бійці.
Олексій, військовослужбовець ЗСУ:
Чутно з їхньої сторони одиночні підриви - мабуть інженерні роботи, відновлюють позиції після ефективних дій бригади. Працюють снайпери.
Олексій - незвичайний армієць. Щоб потрапити на фронт - він доклав неабияких зусиль, усе через травму. У військкоматі не хотіли брати. Але реабілітація та наполегливість зробили своє.
Олексій, військовослужбовець ЗСУ:
Ну і прийшов у воєнкомат, мене відправили, бо знали що в мене проблеми, бо я звертався 2 рази в воєнкомат. І я ще раз прийшов, і ще раз. І вже потім за місяці два - ще раз. І тоді до мене прийшли додому - Кажуть йдеш? Я йду.
Пліч-о-пліч біля Олексія стоїть Андрій. Він вирушив на фронт одразу з Майдану. Був у Нацгвардії, потім у батальйоні "Донбас". Після поранення став інструктором. Але служити в тилу довго не зміг.
Андрій, військовослужбовець ЗСУ:
Хотілось вернутися до активних дій. Ну у військоматі кажуть: за 2 тижні 24 бригада збирається. Я кажу все - плюс. Погнав.
Відтоді Андрій воює разом зі своїми побратимами. Для бойовиків цей напрямок - один із найгарячіших. Бо останнім часом саме тут вони зазнали найбільших утрат.
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