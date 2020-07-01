Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов официально возглавил штаб партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом сам Турчинов сообщил на своей странице в Facebook.

Мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе. Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо. Опять в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивают достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику страны.

По мнению экс-секретаря СНБО, Украине необходимо объединение всех "ответственных патриотических сил". Турчинов уверяет, что его не интересует депутатский мандат или государственные должности. Он просто хочет "подготовить качественные кадры эффективных управленцев".

Присоединение к "Европейской солидарности" Турчинова в партии встретили восторженно. Народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что "нам нужно всем объединяться, идти вперед и скидывать ту зелень, которая засела и в головах, и во власти".

Пришло время сделать так, чтобы зелеными были каштаны, парки, скверы, но не власть.

Экс-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что присоединение "Кровавого Пастора" запускает консолидацию всех "демократических, проукраинских и проевропейских сил, чтобы остановить реванш".

За год в жесткой оппозиции мы лишились балласта и приспособленцев, мы не дадим ни одного шанса и тем хитроумным, что "вспомнили" о партии накануне местных выборов. Призываем к объединению все проукраинские политические партии и силы вокруг большой и важной цели: сохранения Украины, защита ее от дилетантов и предателей.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 июня, Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения экс-президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко.