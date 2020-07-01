СOVID-19 у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
У світі коронавірусом інфікувалися майже 10 з половиною мільйонів людей. За минулу добу СOVID-19 діагностували ще у ста сімдесяти трьох тисяч. Найбільше у США - 45 з половиною тисяч заражень. Медики застерігають: якщо американці ігноруватимуть заходи безпеки, кількість нових хворих може зрости до 100 тисяч на день.
Новий спалах смертності зафіксували в Італії. Там за попередню добу від коронавірусу померли 23 людини - втричі більше, ніж напередодні. Значно послабила карантин Латвія. Відсьогодні тамтешні жителі можуть не носити маски у громадському транспорті.
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