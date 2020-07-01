Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Зе-власть стремительно теряет доверие граждан. Некомплектность и коррумпированность власти, неспособность противостоять эпидемии, справиться с экономическим кризисом, вернуть мир и обеспечить нормальные условия жизни людей вызывают все более острую критику в обществе. Но Зе-команда не собирается менять курс. Она стремится уничтожить свободу слова в Украине, поставить под контроль независимые СМИ, чтобы скрыть от украинского народа правду и искоренить любую возможность для критики.

Те, кто победил благодаря демократии и свободе слова, сегодня пытаются их уничтожить!

Уже в конце прошлого года власть пытались покончить со свободой слова. С этой целью правительство и "слуги" в парламенте разработали законопроекты "О медиа" и "О дезинформации". Только острая критика со стороны оппозиции, журналистского сообщества, международных правозащитных организаций вынудили отправить эти антидемократические опусы на доработку. Сегодня, накануне местных выборов, чувствуя свое неминуемое поражение, власть вновь спешит с принятием диктаторского законопроекта №2693 "О медиа".

В результате так называемой доработки этот законопроект по-прежнему содержит большинство диктаторских норм. Вопреки Конституции, Зе-власть пытается узаконить цензуру, расширить полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию по регулированию всего информационного пространства. Превратить этот полностью подконтрольный власти орган в кнут для независимой журналистики. Дать этому бюрократическому монополисту право налагать штрафы, взыскания, блокировать работу СМИ и инициировать расследования против независимых СМИ со стороны силовых органов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского, правительства и парламентского монобольшинства прекратить наступление на свободу слова!

Законопроект №2693 "О медиа" должен быть снять с повестки дня работы парламента как антидемократический и не отвечающий нормам современного цивилизованного государства. У этого диктаторского закона не будет будущего.

Мы призываем власть заняться борьбой с эпидемией и экономическим кризисом. Репрессии против СМИ не спасут от поражения на выборах и не вернут вам доверие людей. Построить тоталитарную резервацию в Украине не удастся. Народ Украины и демократическая оппозиция вам этого не позволят!