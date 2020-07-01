В Украине появится новый праздник [ Редактировать ]
В среду, 1 июля, стало известно, что в Украине появится еще один новый праздник - День виноградаря и винодела. Кабинет министров поддержал соответствующий указ президента Владимира Зеленского.
"Установить в Украине профессиональный праздник - день виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - указано в тексте указа.
Следует отметить, ранее Кабмин согласовал указ президента об установлении Дня таможенника - 25 июня. Эта дата - день принятия Верховной Радой закона "О таможенном деле в Украине" в 1991 году.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в июле.
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