Опозиція ж вважає, що довіра українців до чинної влади знижується, тому що вони мають хороший зір. І добре бачать, що влада нічого не робить для розвитку і захисту держави.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя":