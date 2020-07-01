Довіра українців до влади знижується через відсутність дій у напрямку розвитку і захисту держави - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Опозиція ж вважає, що довіра українців до чинної влади знижується, тому що вони мають хороший зір. І добре бачать, що влада нічого не робить для розвитку і захисту держави.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя":
На первом месте по защите земли сельскохозяйственного назначения от разворовывания занимает позиция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", єто надо отметить Второе надо отметить, что в вопросах мира и мирного урегулирования, что остается самым актуальным в нашей стране, наша партия занимает своими действиями, своими программами и своими предложениями занимает первое место среди всех партий, в том числе опережая партию и фракцию "Слуги народа", и в вопросах защиты исторической памяти, в вопросах празднования дня победы Великой Отечественной войны, когда мы отмечали 75 лет, тоже наша партия находится на первом месте.
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