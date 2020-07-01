Відсьогодні п'яний за кермом - злочинець. Керування автомобілем напідпитку більше не адміністративна, а кримінальна стаття. Тож порушник отримає судимість. А інформація про це збережеться в поліцейській базі та згодом може зіграти злий жарт у кар'єрі пияка. Що ж до штрафів, то вони тепер стартують не від 10, а від 17 тисяч гривень і аж до тридцяти чотирьох і позбавлення прав до трьох років. При повторному порушенні - стягнути можуть п'ятдесят одну тисячу. До речі, порушники швидкісного режиму за місяць уже збагатили держбюджет на 31 мільйон гривень. І з вересня ці надходження можуть зрости ще більше.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України: