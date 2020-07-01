Керування автомобілем напідпитку загрожуватиме судимістю [ Редактировать ]
Відсьогодні п'яний за кермом - злочинець. Керування автомобілем напідпитку більше не адміністративна, а кримінальна стаття. Тож порушник отримає судимість. А інформація про це збережеться в поліцейській базі та згодом може зіграти злий жарт у кар'єрі пияка. Що ж до штрафів, то вони тепер стартують не від 10, а від 17 тисяч гривень і аж до тридцяти чотирьох і позбавлення прав до трьох років. При повторному порушенні - стягнути можуть п'ятдесят одну тисячу. До речі, порушники швидкісного режиму за місяць уже збагатили держбюджет на 31 мільйон гривень. І з вересня ці надходження можуть зрости ще більше.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
Мы планируем предложить депутатам Верховной Рады в сентябре месяце принять законопроект, который в значительной степени увеличит штрафы для тех, кто систематически нарушает и привышает скорость Мы будем предлагать чтоб этот штраф составлял не 510 грн, а 3400 грн. Так же будет запущена система проезда на запрещающий знак светофора, так же запущена система, фиксирующая факт выезда на встречную полосу движения.
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