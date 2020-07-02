Десять мільйонів вісімсот тисяч людей інфікувалися коронавірусом у всьому світі

Десять мільйонів вісімсот тисяч людей інфікувалися коронавірусом у всьому світі. Близько шести мільйонів одужали. Померли 519 тисяч. Найбільше хворих у США, Бразилії та Росії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили - нині у світі розробляють 141 вакцину проти коронавірусу. Вона може з'явитися вже за кілька місяців.