На Землі розробляють 141 вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Десять мільйонів вісімсот тисяч людей інфікувалися коронавірусом у всьому світі. Близько шести мільйонів одужали. Померли 519 тисяч. Найбільше хворих у США, Бразилії та Росії.
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили - нині у світі розробляють 141 вакцину проти коронавірусу. Вона може з'явитися вже за кілька місяців.
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