У штабі Операції об'єднаних сил підрахували втрати найманців за червень 42 ліквідовані, майже 60 - поранені. Також армійці знищили 5 одиниць ворожої техніки - ЗІЛ, КАМАЗ, дві міномети і один танк. На позиціях наших захисників на Луганщині - побував Руслан Смєщук.

Це територія поблизу Пропасної, між прифронтовим містом та окупованим Первомайськом. Яри, степ і майже покинуті через війну хутори. На позиції заходимо під вибухи гранат.

Зараз у цьому районі триває ескалація. Бойовики не лише збільшили кількість атак, а ще й стали частіше застосовувати техніку.

"Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:

Ви знаєте, в даний час народилася ситуація. До цього були рідкі, а тут і на техніці стали їздити і обстріли стали щільніші.

Також збільшилися й калібри. Ці вирви - наслідок чергового мінометного обстрілу. Міни сюди прилітають чи не щодня.

"Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони працюють з різних точок, зараз літо звуки рослинністю поглинаються. Сьогодні наприклад з 5.30 работало з СПГ, ага потім перерви і з гранатомета, і міномета 82 мм.

Далі йдемо до єдиної місцевої жительки на цій вулиці. І знову вибухи.

Ми йшли по вулиці, до речі, у цьому будинку ще живуть люди, сюди прилетіла спочатку одна підствольна граната, потім інша. Тобто бойовики б'ють незважаючи, що тут ще лишаються мирні жителі.

Переміщуємося в укриття. Обстріл бойовиків триває. Схоже, що працює автоматичний гранатомет та кулемет, - кажуть армійці.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми копаємо і не дають робити. Бачать, що ми починаємо робить і кидають. Там зміни різні, одна нормально, друга кидає, починається. - Що ми чуємо? - Та то стрелкотня.

Невдовзі під звуки розривів і кулеметних черг нас вивозять із позицій.