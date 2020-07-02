Штаб ООС назвав кількість вбитих за червень військових противника [ Редактировать ]
У штабі Операції об'єднаних сил підрахували втрати найманців за червень 42 ліквідовані, майже 60 - поранені. Також армійці знищили 5 одиниць ворожої техніки - ЗІЛ, КАМАЗ, дві міномети і один танк. На позиціях наших захисників на Луганщині - побував Руслан Смєщук.
Це територія поблизу Пропасної, між прифронтовим містом та окупованим Первомайськом. Яри, степ і майже покинуті через війну хутори. На позиції заходимо під вибухи гранат.
Зараз у цьому районі триває ескалація. Бойовики не лише збільшили кількість атак, а ще й стали частіше застосовувати техніку.
"Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Ви знаєте, в даний час народилася ситуація. До цього були рідкі, а тут і на техніці стали їздити і обстріли стали щільніші.
Також збільшилися й калібри. Ці вирви - наслідок чергового мінометного обстрілу. Міни сюди прилітають чи не щодня.
"Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Вони працюють з різних точок, зараз літо звуки рослинністю поглинаються. Сьогодні наприклад з 5.30 работало з СПГ, ага потім перерви і з гранатомета, і міномета 82 мм.
Далі йдемо до єдиної місцевої жительки на цій вулиці. І знову вибухи.
Ми йшли по вулиці, до речі, у цьому будинку ще живуть люди, сюди прилетіла спочатку одна підствольна граната, потім інша. Тобто бойовики б'ють незважаючи, що тут ще лишаються мирні жителі.
Переміщуємося в укриття. Обстріл бойовиків триває. Схоже, що працює автоматичний гранатомет та кулемет, - кажуть армійці.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми копаємо і не дають робити. Бачать, що ми починаємо робить і кидають. Там зміни різні, одна нормально, друга кидає, починається. - Що ми чуємо? - Та то стрелкотня.
Невдовзі під звуки розривів і кулеметних черг нас вивозять із позицій.
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