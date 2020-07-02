Молодь Італії повертається працювати у село [ Редактировать ]
Італійська молодь повертається в село. Чимало випускників вишів замість офісного графіка обирає життя на фермі. За останні два роки таких побільшало на третину. Чим приваблює сільська романтика - знає Анна Філь.
Ванесса Педуці, фермерка:
Для цієї роботи потрібне терпіння. Усе й відразу - такого не буває. За рік усі мої плани зійшли нанівець. Я починала з двох віслюків, але не думала, що в мене їх буде двадцятеро.
А ще треба доглядати з десяток корів і телят. Дівчина здобула освіту кухаря, але роботу в галасливому місті проміняла на тишу альпійських луків. Батьки спершу були проти. Але Ванессу підтримав хлопець - поїхав жити на ферму разом із дівчиною.
Ванесса Педуці, фермерка:
Мої ровесники увечері чепуряться, щоб іти до клубу, а я йду на ферму. І мені це подобається.
Землю Ванесса орендує, заробляє на продажу молока та м'яса. Хоче навчитися варити сир. І про свій вибір - не шкодує.
Ванесса Педуці, фермерка:
Щоб закупитися, доводиться їздити до сусіднього містечка. Але залишитися там я б нізащо не хотіла. Тут значно краще, ніж серед міського безладу, машин і смогу. У селі я почуваюся богинею.
Вила та лопати замість офісного крісла й комп'ютера щороку обирають дедалі більше молодих італійців. За статистикою, 55 тисяч фермерських господарств очолюють ті, кому ще немає й 35. Серед європейських країн - це найбільший показник. За останні два роки це число зросло більш як на третину. А кожен четвертий фермер - має вищу освіту.
Джакопо Фонтането, представник профспілки працівників агросектору:
Зараз дуже багато жінок іде працювати на гірські ферми. Тут майже повна гендерна рівність. Хоча чимало дружин погоджується на переїзд, щоб допомагати чоловікам.
Повертатися до землі багатьох італійців спонукав і коронавірус. Раніше дві третини збирачів полуниці, винограду чи кукурудзи приїжджали з-за кордону. Нині робочих рук бракує. А для італійців, котрі втратили роботу через коронакризу - такі вакансії саме на часі.
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