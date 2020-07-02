Аборигени Бразилії у лісах Амазонки отримали маски від уряду [ Редактировать ]
Бразильські військові, в рамках спецоперації, доправили засоби захисту проти коронавірусу місцевим племенам, які живуть у лісах. Разом із медиками видавали їм маски та антисептики.
Також лікарі вимірювали температуру та робити експрес-тести на коронавірус. У бразильському уряді зазначили - дикі племена амазонських лісів в умовах епідемії перебувають під постійним наглядом.
Фернандо Азеведо, міністр оборони Бразилії:
Тут усе під контролем. Ми не виявили жодного інфікування коронавірусом. Уряд доклав чимало зусиль, щоб організувати цю роботу.
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