Бразильські військові, в рамках спецоперації, доправили засоби захисту проти коронавірусу місцевим племенам, які живуть у лісах. Разом із медиками видавали їм маски та антисептики.

Також лікарі вимірювали температуру та робити експрес-тести на коронавірус. У бразильському уряді зазначили - дикі племена амазонських лісів в умовах епідемії перебувають під постійним наглядом.

Фернандо Азеведо, міністр оборони Бразилії: