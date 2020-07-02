На відставку голови Нацбанку України відреагували посли держав "Великої сімки" та Міжнародний валютний фонд. В обох заявах йдеться, що незалежність НБУ - це фундаментальне досягнення країни. Дипломати закликати підтримати позицію фінустанови, адже нехтування ставить під загрозу проведення реформ в Україні.

Своєю чергою, в МВФ зазначили, незалежність головного банку - основа програми співпраці. Там сподіваються, що наступник Смолія підтримуватиме розпочатий ним курс стабілізації макроекономічної політики. Нагадаю, напередодні Яків Смолій повідомив, що подав у відставку. Причиною назвав - цитую - "систематичний політичний тиск" на банк. Володимир Зеленський вже подав до Верховної Ради постанову про його звільнення.

Її має розглянути профільний комітет, ймовірно, це відбудеться вже сьогодні. А в п'ятницю питання можуть винести на розгляд парламента. В кулуарах депутати активно обговорюють досягнення Смолія на посту очільника НБУ.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Що зараз відбувається в монетарній політиці, що відбувається з євробондами, що взагалі зараз у нас коїться в країні. Питання, думаю, тут риторичне - але знайшло відповідь у написаній заяві. Тому що не депутатська наша фракція, ні профільний комітет, ні президент країни не були задоволені роботою Якова Смолія.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Євросолідарність":