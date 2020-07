Исследователи и Сингапура обнаружили ключевую цепь, которая провоцировала развитие рецидивов онкологических заболеваний.

Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

По информации, ученые обнаружили специфический белок MBNL1, присутствующий в клетках в клетках рака молочной железы, желудка, легких и простаты.

Отмечается, что MBNL1 напрямую связан с ремонтом ДНК, жизненным циклом клеток и их делением. Также он влияет на развитие метастазов и онкогенез при раке молочной железы и кишечника.

Известно, что медики на основе собранных данных планируют разработать новейший препарат, который будет иметь сильнейший противоопухолевый эффект и снижать активность стволовых клеток рака.

