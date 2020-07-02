Телеканал Comedy Central объявил о перезапуске культового мультсериала "Бивис и Баттхед", сообщает The Hollywood Reporter.

Ожидается, что будет выпущены два сезона сериала, спин-оффы и специальные эпизоды. Над новым проектом будет работать создатель оригинального телешоу Майк Джадж. Как и раньше, он будет отвечать за сценарий и озвучит двух главных персонажей. Когда выйдут новые сезоны сериала, пока неизвестно.

"Бивис и Баттхед" (Beavis and Butt-head) - скандальный мультсериал для взрослых о двух американских подростках - злобных и тупых, злоупотребляющих психоактивными веществами и тщетно пытающимися лишится девственности.

Сериал появился в 1992 году на телеканале MTV в качестве короткометражного фильма, а спустя год стал сериалом. В 1993-1997 годах вышло семь сезонов шоу, а в 2011 году был показан восьмой сезон. За все эти годы Бивис и Баттхед так и остались подростками. Повзрослеют ли они в новых сезонах, пока неизвестно.

Любопытно, что в 2012 году на телеканале MTV появился эпизод о вымирании человечества, который очень напоминает пандемию коронавируса.

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