Адель назвала сериал, который изменил ее жизнь. Певица в истинном восторге от киноленты, поэтому поспешила рассказать о ней поклонникам.

Оказалось, не так давно артистка пересмотрела "Я могу тебя уничтожить".

Адель признается - это лучший сериал, который она видела на британском телевидении за очень много лет. Он полезен, неудобный, веселый, но в то же время ужасно печальный, а потом возникает ощущение неловкости.

"Вам захочется спросить подруг о том, чего раньше вы не делали. Потом что-то заставит вас выбежать на улицу, где вам захочется смеяться так сильно, словно безумному, а затем вы проплачете несколько часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно!" - написала Адель в Instagram.

К слову, сериал состоит всего из четырех серий. Поэтому, если вы как раз искали, что посмотреть на уикенд, воспользуйтесь советом звезды.

Ранее сообщалось, что Адель шокировала поклонников худобой.