Адель назвала лучший сериал, который изменил ее жизнь [ Редактировать ]
Адель назвала сериал, который изменил ее жизнь. Певица в истинном восторге от киноленты, поэтому поспешила рассказать о ней поклонникам.
Оказалось, не так давно артистка пересмотрела "Я могу тебя уничтожить".
Адель признается - это лучший сериал, который она видела на британском телевидении за очень много лет. Он полезен, неудобный, веселый, но в то же время ужасно печальный, а потом возникает ощущение неловкости.
"Вам захочется спросить подруг о том, чего раньше вы не делали. Потом что-то заставит вас выбежать на улицу, где вам захочется смеяться так сильно, словно безумному, а затем вы проплачете несколько часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно!" - написала Адель в Instagram.
‘I May Destroy You’ is the best thing I’ve seen on British TV for yeaaaarssss!! Go watch it on iplayer right now. It’s wholesome, uncomfortable, hilarious but terribly sad and then awkward...and then it makes you cough a bit for no reason and also makes you go put the kettle on, for no reason. You might pretend you need a pee and then you get a bit itchy, then it makes you ask your girls things you haven’t before. And then makes you want to run out in the street and laugh so hard like mad til you cry for absolute hours! I’ve never felt so many emotions at once! Absolutely fantastic 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Michaela Coel bloody SMASHED it 💫 Pro 👏🏻 found ♥️
Публикация от Adele (@adele)
К слову, сериал состоит всего из четырех серий. Поэтому, если вы как раз искали, что посмотреть на уикенд, воспользуйтесь советом звезды.
Ранее сообщалось, что Адель шокировала поклонников худобой.
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