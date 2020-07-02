Катування у Кагарлику: ДБР оголосило підозри ще двом поліцейським [ Редактировать ]
Ще двоє підозрюваних у справі катувань у Кагарлицькій поліції Київської області. Після приголомшливого випадку зґвалтування та тортур, вчинених місцевими поліцейськими над тамтешньою жителькою наприкінці травня - Державне бюро розслідувань поглиблює слідство.
Оголошені підозри в катуванні громадян - ще двом правоохоронцям Кагарлицього відділку. Загалом їх уже четверо. У ДБР пояснюють - громадяни почали надавати дані щодо інших випадків катувань місцевими поліцейськими.
Зокрема, в Бюро повідомляють - людей били та застосовували проти них електричний струм задля отримання свідчень. Відсьогодні під слідством ще і начальник сектору відділку та оперуповноважений.
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