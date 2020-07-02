Біля Горлівки противник активно укріплює позиції [ Редактировать ]
Зранку на фронті російсько-окупаційні війська вже двічі атакували оборонців Луганського. На світанку обстріляли наші позиції з гранатометів і 82х мінометів, пізніше цю ділянку бойовики накрили мінами 120-го калібру.
Минулої доби російські найманці п'ять разів порушили режим тиші. Під ворожим вогнем опинилися захисники Пісків, Авдіївки, Оріхового та Травневого.
Одного українського військового поранено. Вогнем у відповідь - наші воїни знищили двох окупантів. Ще четверо бойовиків за даними розвідки, підірвалися на вибухівці. Про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.
Територія поблизу окупованої Горлівки. До околиць міста - лічені кілометри, до передових позицій ворога - сотні метрів. Cтріляють тут постійно. Та небезпечніші за кулемети та гранатоменти - тихі вбивці.
позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Істотну небезпеку визивають снайпери, бо зараз багато зеленки, перепади рельєфу - посадки. це все дає можливість для дій снайперів.
Артем, військовослужбовець Збройних сил України:
Місцевість відкрита, відстані невеликі. Так що можливо проникнення ДРГ.
Щоб протидіяти ворожій розвідці та коригуванню обстрілів, нещодавно військові знищили спостережну апаратуру бойовиків. Керованою ракетою, з відстані чотири кілометри, оператор поцілив у невеличку камеру.
Зазнавши значних втрат на цьому напрямку, найманці стали активніше окопуватися.
позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:
Замічено, що супротивник багато веде інженерних робіт, ми ці цілі інженерні, що він робить - фіксуємо. Помічаємо де вони, стараємося помічати їхній характер інженерних робіт.
Цей двадцятирічний хлопець - уже два роки на фронті. На передову вирішив іти ще на початку війни. І не просто комбатантом, а бойовим медиком. Але тоді він був неповнолітнім. Тож довелося чекати.
позивний "Кум", військовослужбовець Збройних сил України:
Я, коли був в училищі, відвідував різні семінари по тактичні медицині, вишкіли, і я захотів стати бойовим медиком. І дійшов до того, і коли я здавав останній іспит залік - я чуть від щастя не плакав.
Паралельно з медичними обов'язками, хлопець бере участь у бойових діях - і не просто як рядовий.
позивний "Кум", військовослужбовець Збройних сил України:
Я виконую обов'язки бойового медика взводу і командира і я старший поста з солдатами, я старший над ними виконую інструктаж тощо. Непросто, бо бойовий медик повинен заняття проводити із особовим складом, непросто.
Суміщати не просто, розповідає "Кум". Але хлопець знаходить час на все. Та і хисту вистачає - це підтверджують його побратими.
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