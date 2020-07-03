ДТП у Польщі: постраждали українці [ Редактировать ]
16 українців постраждали в ДТП у Польщі. Напередодні по обіді біля міста Богуславіце зіткнулися пасажирський автобус та дві вантажівки. Про це повідомляє генконсульство України у Кракові.
За їхніми даними, в салоні перебувало близько 40 громадян України, з них шестеро потрапили до лікарні, одна людина в критичному стані. Ще в 10 - легкі ушкодження. Причину аварії з'ясовують.
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