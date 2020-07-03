Нападающий и капитан испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси собирается уйти из клуба по истечении контракта в июне 2021 года. Он прекратил переговоры о продлении соглашения.

Об этом сообщает Cadena SER.

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По информации радиостанции, аргентинец сообщил самым близким людям в раздевалке "сине-гранатовых", что не хочет стать проблемой для клуба. Отмечается, что Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за основную команду с 2004 года. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Он является шестикратным обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. По количеству наград аргентинец вышел на первое место. Также Международная федерация футбола (ФИФА) в шестой раз признала Лионеля лучшим игроком года.

Кроме того, Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба.

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