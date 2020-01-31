Капитан "Барселоны" и футболист Лионель Месси решил перед каждым футбольным сезоном продлевать свой контракт на год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Он решил отказаться от бессрочного контракта с клубом и планирует продлевать соглашение перед каждым сезоном на один год.

32-летний Месси будет анализировать физическую форму и после этого будет сообщать руководству свое решение. Но, президент клуба Жозеп Бартомеу готов заключить с аргентинцем бессрочное соглашение.

Раньше сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.