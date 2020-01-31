Месси отказался от бессрочного контракта с "Барселоной" [ Редактировать ]
Капитан "Барселоны" и футболист Лионель Месси решил перед каждым футбольным сезоном продлевать свой контракт на год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Он решил отказаться от бессрочного контракта с клубом и планирует продлевать соглашение перед каждым сезоном на один год.
32-летний Месси будет анализировать физическую форму и после этого будет сообщать руководству свое решение. Но, президент клуба Жозеп Бартомеу готов заключить с аргентинцем бессрочное соглашение.
Раньше сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.
Мы писали о том, что киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей. А также голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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