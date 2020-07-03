Конгрес США підтримав санкції против Китаю за тиск на Гонконг [ Редактировать ]
Конгрес США підтримав санкції против Китаю за тиск на Гонконг. Це відповідь на так званий закон про Нацбезпеку, який парламент Піднебесної ухвалив цього вівторка. Документ передбачає тюремне покарання за спротив політиці Пекіна. Інтернет-провайдери відтепер зобов'язані за першою вимогою надавати інформацію поліції про користувачів соцмереж, які поширюють опозиційні меседжі.
Незгодних дозволено екстрадувати на материковий Китай для суду. Санкційний пакет Сполучених Штатів передбачає покарання для банків, які співпрацюють з чиновниками КНР, причетними до цього закону. Аби заборони набули чинності, їх ще має затвердити Дональд Трамп.
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