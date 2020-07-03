Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал заявление. Так, по его словам, актер отказался признавать вину в ДТП в центре Москвы, в котором погиб водитель фургона. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина", - сказал Пашаев.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.

Ранее сообщалось, что у Ефремова случился сердечный приступ. Также мы писали о том, что Ефремова проверили на вменяемость.