Российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о пьяном ДТП в центре Москвы, в которой погиб человек, признали вменяемым. Об этом со ссылкой на источники сообщают информационные агентства.

Судебно-психиатрическую экспертизу провели в одной из больниц Москвы. В состав комиссии входили психолог, психиатр и невролог. В ходе осмотра актер был вежлив, вел себя корректно, но находился в депрессивном состоянии.

Ефремов признал, что употреблял алкоголь и наркотические вещества. Также поведал врачам о регулярных загулах с употреблением спиртного. Также Ефремов заявил, что практически ничего не помнит, что произошло в тот злополучный вечер.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК РФ). Актер признал вину.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ. Кроме дела об аварии расследуется дело о сбыте наркотиков. Ефремов проходит по нему свидетелем.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.