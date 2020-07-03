Опоненти влади пророкують обвал гривні внаслідок заміни керівництва Нацбанку. Чи погоджуєтесь ви з такими прогнозами? Та якого курсу долара очікувати в цьому році?

Я не бачу підстав зараз до різких змін на ринку як на валютно-кредитному, так і в цілому загроз монетарній системі. Відставка Смолія була очікуваною та назріла давно.

Давайте тепер про те, чому Смолій обрав ось саме цей момент для своєї заяви про відставку, коли Україна тільки провела розміщення нових єврооблігацій. Чи справді він хотів зірвати це розміщення? Та що ви мали на увазі, коли написали, що правоохоронні органи мають в цьому розібратися?

Мене дуже обурила ситуація коти саме в цей момент, коли відкрилося вікно можливостей для зовнішнього розміщення та складена вартість в 1,75 мільярди долларів. Заява Смолія стала великим ударом для розміщення на зовнішньому фінансовому ринку.